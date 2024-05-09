198 ülkeden yaklaşık 340 bin öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor

En çok uluslararası öğrenci alan ülkeler arasında 8'inci sırada yer alan Türkiye'de, 198 farklı ülkeden yaklaşık 340 bin öğrenci eğitim görüyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından verilen 'Türkiye Bursları' ile dünyanın dört bir yanında gelen öğrencilere eğitim fırsatı sunuluyor.

Öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından Türkiye ile kendi ülkeleri arasında köprü oluyor.

"Türkiye ile Kamerun arası bir elçi olmak istiyorum"

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi, mezuniyetinin ardından Türkiye ile Kamerun arasında bir elçi olmak istediğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapan ikinci sınıf öğrencisi de, eğitimini tamamladıktan sonra Özbekistan'da Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmayı hedeflediğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği üçüncü sınıfta eğitim gören bir başka öğrenci ise, Makedonya'dan geldiğini ve mezun olduktan sonra ülkesinde kadınları mühendislik alanına teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Haber: Büşra Topçu

Kamera: Deniz Eryılmaz