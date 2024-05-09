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Gündem
TRT Haber 09.05.2024 16:59

198 ülkeden yaklaşık 340 bin öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın farklı coğrafyalarından gelen uluslararası öğrencilere üniversite kapılarını açıyor. 'Türkiye Bursları' sayesinde her yıl binlerce öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor.

En çok uluslararası öğrenci alan ülkeler arasında 8'inci sırada yer alan Türkiye'de, 198 farklı ülkeden yaklaşık 340 bin öğrenci eğitim görüyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından verilen 'Türkiye Bursları' ile dünyanın dört bir yanında gelen öğrencilere eğitim fırsatı sunuluyor.

Öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından Türkiye ile kendi ülkeleri arasında köprü oluyor.

"Türkiye ile Kamerun arası bir elçi olmak istiyorum"

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi, mezuniyetinin ardından Türkiye ile Kamerun arasında bir elçi olmak istediğini ifade etti.

198 ülkeden yaklaşık 340 bin öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapan ikinci sınıf öğrencisi de, eğitimini tamamladıktan sonra Özbekistan'da Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmayı hedeflediğini belirtti.

198 ülkeden yaklaşık 340 bin öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği üçüncü sınıfta eğitim gören bir başka öğrenci ise, Makedonya'dan geldiğini ve mezun olduktan sonra ülkesinde kadınları mühendislik alanına teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

198 ülkeden yaklaşık 340 bin öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor

Haber: Büşra Topçu

Kamera: Deniz Eryılmaz

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