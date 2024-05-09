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TRT Haber 09.05.2024 17:20

Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı. 

Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." 

 

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Mehmet Şimşek Merkez Bankası
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