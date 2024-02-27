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Gündem
AA 27.02.2024 18:13

Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İngiltere'de Savunma Bakanı Grant Shapps ve Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile bir araya geldi.

Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.

Daha sonra iki bakan başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin ile de görüştü

Bakan Güler ve Radakin, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Güler, daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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İngiltere Yaşar Güler
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