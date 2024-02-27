Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.
Daha sonra iki bakan başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin ile de görüştü
Bakan Güler ve Radakin, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Güler, daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.