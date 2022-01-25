Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Ivan Geshev, Başsavcı Vekili Desislava Pironeva, Başsavcılık Sözcüsü Siyka Mileva ve Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı Jivko Kanchev, Bakan Gül'ü, Adalet Bakanlığında ziyaret etti.

Görüşmede, ülkeler arası adli iş birliğinin önemini vurgulayan Adalet Bakanı Gül, Bulgaristan ile Türkiye arasında kökleri tarihe dayanan güçlü komşuluk ilişkileri bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin terörle kararlı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Gül, bu alandaki başarının uluslararası alanda iş birliğine bağlı olduğunu ve bu hususta Bulgaristan ile yürütülen çalışmaların önemini anlattı.

Geshev ise ülkelerin başsavcılıkları arasında örnek bir iş birliği olduğuna değindi.

İkili temasların bu iş birliğinin gelişimine büyük katkı sunduğunu aktaran Geshev, ülkeler arasındaki adli iş birliğinin gerek terörle gerek sınırları aşan diğer suçlarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmeye, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Bakan Yardımcısı Yakup Moğul da katıldı.