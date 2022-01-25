Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, SACEUR Komutanı Wolters ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters, NATO'daki güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, SACEUR Komutanı Orgeneral Wolters ile telefonda görüştü.
Görüşmede NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Yaşar Güler Genelkurmay
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