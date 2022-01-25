Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop Hindistan Milli Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Şentop, Hindistan Milli Günü'nü kutladı. Şentop, Hindistan halkına, sıhhat, huzur ve saadet temennilerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Gün dolayısıyla Hindistan Halk Meclisi Başkanı Om Birla ile Hindistan Eyaletler Meclisi Başkanı M. Venkaiah Naidu'ya ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.
Hindistan Milli Günü'nü kutlayan Şentop, "Türkiye ve Hindistan arasındaki samimi dostluk ilişkilerinin temelinde köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlar mevcuttur. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu zemin üzerinde devam ettirilmekte, ikili ve çok taraflı platformlarda gelişmektedir" dedi.
Şentop, Hindistan halkına, sıhhat, huzur ve saadet temennilerini iletti.
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM Hindistan
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