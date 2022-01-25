Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden 51 yaşındaki Pekcan için Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni yapıldı.

Törene, Pekcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.

Pekcan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.