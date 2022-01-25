Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan için cenaze töreni düzenlendi.
Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden 51 yaşındaki Pekcan için Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni yapıldı.
Törene, Pekcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.
Pekcan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
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