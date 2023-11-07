Bakan Göktaş'tan şehit askerin oğluna doğum günü sürprizi

Bakan Göktaş, Galatasaray taraftarı olan Ata Alp’e doğum günü sürprizi yapıp, Galatasaraylı futbolcular tarafından imzalanan forma hediye etti.

Bakan Göktaş, şehit oğlu Ata Alp’e yeni yaşının mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.

Bakan Göktaş, bakanlık olarak şehit yakınları ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek "Onları her fırsatta ziyaret ediyoruz. Onların bize bıraktıkları emanete her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.