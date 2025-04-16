Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.04.2025 12:55

Bakan Göktaş: Türkiye koruyucu aile modeliyle dünyaya örnek oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile modelinin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) en iyi uygulama örnekleri arasına girdiğini belirterek, "Koruyucu aile modelimiz dünyaya örnek olan modellerimizin başında geliyor" dedi.

Bakan Göktaş: Türkiye koruyucu aile modeliyle dünyaya örnek oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve yer aldığı TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Foruma katılan Bakan Göktaş, Türkiye'nin devlet korumasındaki çocukların aile ortamında yetişmesine imkan sağlayan koruyucu aile modeli ile dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aile modeli çalışmaları yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile modelimiz UNICEF'in iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı. Koruyucu aile modelimiz dünyaya örnek olan modellerimizin başında geliyor" diye konuştu.

Azerbaycan'ın bu modeli doğrudan kendi ülkesinde uygulamaya başladığını dile getiren Göktaş, Özbekistan'da da modelin uyarlanmasına yönelik çalışmaların başladığını kaydetti.

Göktaş, Türkiye'nin koruma altındaki çocuklara yönelik uyguladığı politikaların farklı ülkeler tarafından da takip edildiğini vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Devlet koruması altında 15 bine yakın çocuğumuz var"

Türkiye'de modeli her geçen yıl geliştirdiklerine dikkati çeken Göktaş, "Devlet koruması altında 15 bine yakın çocuğumuz var. Çocuklarımız için en güvenli yer bir ailenin yanıdır. Biz de devlet koruması altındaki çocukları, koruyucu aile yanına yerleştirerek bir aile, sevgi ortamında yetişmelerini destekleyecek faaliyetler yürütüyoruz. 81 ilde vali eşlerimizle bu konuda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirilirken, bu yıl bu rakamın 10 bin 558'e çıktığını söyledi.

Koruyucu aile yanında yetişen çocuklarda pozitif değişimler gördüklerini anlatan Göktaş, "Özellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklarımızı koruyucu aile yanına yerleştirdiğimizde o çocuğun gelişiminde psikolojik, fiziksel ve sportif alanlarda olumlu yönde gelişmeler oluyor" dedi.

Koruyucu ailelerin de bu uygulamadan memnun olduklarını belirten Göktaş, bu ailelerin mahallelerine, yakınlarına da örnek olduklarını ve modelin gelişmesine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak da koruyucu ailelere destek olduklarını dile getirdi.

Kurumlarda da çocukların koğuş tipi değil, ev tipi modelde yetiştiğini kaydeden Göktaş 8 ila 12 çocuğun aynı evde kaldığını ve yanlarında onlardan sorumlu bakım personelinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Koruyucu Aile UNICEF Antalya Diplomasi Forumu
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Esat Koyuncu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
Katil İsrail 18 aydır süren saldırılarıyla Gazze'deki işgalini genişleterek göçü artırıyor
14:02
Üzerine kar yağan tek çay olan Türk çayından 6,2 milyon dolar gelir
14:01
İşgalci İsrail, Gazze'de alıkoyduğu ve sağlık durumları kötüleşen 10 Filistinliyi salıverdi
13:58
ABD'de duvarı delinerek girilen mağazadan en az 10 milyon dolarlık takı çalındı
14:03
Bakan Yumaklı: Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak
13:37
Türkiye'nin Deniz Mekansal Planlamasına ilişkin ilk çalışma yayınlandı
İstanbul Havalimanı'nda "üçlü pist operasyonu" yarın başlayacak
İstanbul Havalimanı'nda "üçlü pist operasyonu" yarın başlayacak
FOTO FOKUS
Filler deprem esnasında "alarm çemberi" oluşturdu
Filler deprem esnasında "alarm çemberi" oluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ