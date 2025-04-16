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Gündem
TRT Haber-AA 16.04.2025 11:42

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Gül tutuklandı

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Gül tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine, dün gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, Beykoz Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta alınan ifadesinin ardından "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Gül'ün üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü görevlerinde bulunan Fidan Gül’ün, Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde kreş müdürüyken 2024 yılının haziran ayında Beykoz Belediye Başkanlığı'nda Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başladığı öğrenilmişti.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

İhaleye fesat karıştırma suçundan Büyükçekmece Adliyesi'nde yargılamasının devam etmesinin kamuoyuna yansıması sonrası bu yer değişikliğinin Beykoz yerelinde tepkiyle karşılanmasına rağmen Fidan Gül'ün, 2024 yılı ekim ayından itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden de sorumlu olacak şekilde Köseler tarafından başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtilmişti.

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