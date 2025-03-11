Bakan Göktaş: Kadına şiddetle mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısı kapsamında BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bakanlar Yuvarlak Masa" toplantısına katıldı.

Temel politikalarını kadınların güçlendirilmesi, kadınlara yönelik ayrımcılığın ve şiddetin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması vizyonu etrafında şekillendirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Eğitim, ekonomi, sağlık, liderlik ve karar alma süreçlerine katılım, çevre ve iklim değişikliği gibi anahtar politika alanlarına odaklanan stratejik belgeler ve eylem planları geliştirdik. Kadın ve erkekler arasındaki eşitliğin sağlanması, kaynakların adil bir şekilde paylaşılmasıyla başlar. Bu bağlamda, 12. Kalkınma Planımızla kadın ve erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve bu uygulamaları bütçeleme süreçlerine entegre etmeyi taahhüt ettik." ifadelerini kullandı.

Geniş bir paydaş kitlesi için farkındalık yaratma eğitimlerini, "Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın geliştirilmesini ve merkezi programlar ve pilot belediyeler için kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçe analizlerini de içeren çeşitli projeler kapsamında birçok girişim gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, şunları söyledi:

"Bu başarılı çabaların sonucunda, Türkiye şimdi bu bütçeleme modelini uygulayan 23 OECD üye ülkesinden biridir. Ayrıca, kadınların karar alma süreçlerine ve liderlik pozisyonlarına katılımı, eşitlik için çok önemlidir çünkü bu, farklı bakış açılarını getirir ve politikaların hem kadınların hem de erkeklerin ihtiyaçlarını yansıtmasını sağlar. Kadınları liderlik rollerine entegre ederek, daha kapsayıcı ve dengeli bir toplum yaratabilir, eşitliği teşvik edebilir ve sürdürülebilir kalkınmayı ileriye taşıyabiliriz. Kotalar ve özel önlemler sayesinde, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımında önemli bir artış gözlemledik ve daha fazla ilerlemenin önümüzde olduğuna eminim. Üstelik, kadınları güçlendirmeyi, girişimcilik ve kooperatifleri teşvik ederek ve güçlendirerek önceliklendiriyoruz. Amacımız, kadınların STEM (Science-Bilim, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik, Mathematics-Matematik) alanlarında ve diğer erkek egemen sektörlerdeki katılımını artırmaktır. Tüm bunlara ek olarak ayrımcılığın hem nedeni hem de sonucu olan ve kadınların güçlenmesi hususunun önünde engel teşkil eden kadına şiddetle mücadeleye de kararlılıkla devam ediyoruz."

Türkiye'de yasal düzenlemeler ve Dördüncü Ulusal Eylem Planı doğrultusunda koruma önlemlerini, kadınların şiddet ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde yaşamalarını sağlamak için güçlendirmeye devam ettiklerini dile getiren Göktaş, "Kadınların bakış açılarını tüm politikalar ve programlar içinde yaygınlaştırarak onların güçlendirildiği bir dünya yaratmanın yalnızca ortak ve kararlı bir eylemle mümkün olacağına inanıyorum." dedi.

Dijital dünyada kadınların güçlendirilmesi

Bakan Göktaş, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği teşvik etmek, kadınların güçlenmesini sağlamak için dijitalleşmenin nasıl kullanıldığına yönelik soru üzerine, "Türkiye, dijital çağa ilerlerken, dijitalleşmeyi yalnızca bir teknolojik trend olarak değil, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği sağlamak ve toplumsal alanlarda kadınları güçlendirmek için güçlü bir araç olarak görmektedir." yanıtını verdi. Dijital teknolojilerin gelişimine dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu:

"Dijital teknolojiler, kadınlara kaynaklara, eğitime, iş fırsatlarına ve kendilerini ifade etme yollarına erişim sağlayarak, onların geleneksel engelleri aşmasına ve kendi geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olabilir. Ancak dijital dünyada kadınları gerçekten güçlendirmek için, bu faydalara eşit erişimlerinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, daha fazla kadın girişimcinin kritik bilgilere, mentorluk hizmetlerine ve finansal desteğe daha iyi erişmesini sağlayan yenilikçi bir çevrim içi platform başlattık. Bu dijital merkez, yalnızca bir internet sitesi değil, ülke genelindeki farklı kurumların kaynaklarını ve uzmanlığını bir araya getiren ortak bir çabadır. Kadınların liderliğindeki kooperatifleri ve girişimcileri güçlendirerek hem kırsal hem de kentsel topluluklarda güçlü ve kapsayıcı bir ekonomi inşa etmeye çalışıyoruz. Eğitim ve kapasite geliştirme, dijital gündemimizin merkezinde yer almaktadır. Projelerimiz, kadınların STEM alanlarına katılımını teşvik etme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir."

Geleceğin kadın mühendislerini yetiştirmek amacıyla burslar, stajlar, dil eğitimi, sertifika programları ve mentörlük desteği sunduklarına dikkati çeken Göktaş, "Bu sayede Türkiye'de ve dünyada inovasyona öncülük edecek kadın mühendisleri destekliyoruz. Kadınların yalnızca teorik bilgi edinerek ilerlemesini yeterli görmüyoruz. Kadınları uygulamalı becerilerle donatmak için istihdam garantili mesleki, teorik ve pratik eğitimler sağlıyoruz." dedi.

Kadınların dijital ekonomiye katılımını daha da artırmak amacıyla Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından biriyle stratejik ortaklık kurduklarını da aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu ortaklık, kadın girişimcilerin dijital ortamda iş kurmalarını ve büyütmelerini desteklemektedir Dijital yetkinliklerini artırarak ve daha geniş pazarlara erişimlerini kolaylaştırarak, kadınların giderek dijitalleşen dünyada başarılı olmalarının önünü açıyoruz. Dijital okuryazarlığın ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesinden kırsal-kentsel ayrımın azaltılmasına ve STEM eğitiminin teşvik edilmesine kadar, yaklaşımımız bütüncül ve ileriye dönüktür. Teknolojik ilerlemeden hem kadınların hem de erkeklerin eşit şekilde faydalanmasını sağlamak için dijitalleşmeyi dönüştürücü bir araç olarak kullanıyoruz. Dijitalleşme birçok alanı etkilediğinden, kamu ve özel sektör dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşlarla işbirliği yapmaya büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin bu konudaki kararlılığı sarsılmazdır. Doğru bir vizyon ve amaçla yönlendirildiğinde dijitalleşmenin büyük bir eşitleyici güç olduğuna, yalnızca dijital uçurumu kapatmakla kalmayıp, daha kapsayıcı, yenilikçi ve adil bir toplumun yolunu açabileceğine inanıyoruz."