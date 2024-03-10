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Gündem
AA 10.03.2024 13:13

Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci oturumuna katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68. oturumuna katılacak.

Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci oturumuna katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu'ndan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68. oturumu 11-22 Mart'ta New York'ta yapılacak.

Oturum, üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Öncelikli teması "Yoksulluğun ele alınması, kurumların güçlendirilmesi, kadın erkek eşitliği perspektifiyle finansman sağlanması yoluyla cinsiyet eşitliği hedefine ulaşılmasının ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin hızlandırılması" olarak belirlenen oturumun, gözden geçirme teması ise "Kadın erkek eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı" olacak.

Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı programlara katılacak olan Göktaş, New York'taki Türk vatandaşlarla da Türkevi'nde bir araya gelecek.

Göktaş, 11 Mart Pazartesi günü Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68. açılış oturumunda öncelikli tema kapsamında konuşma yapacak.

Türkiye'nin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik vizyonunu anlatacak olan Göktaş, Türkiye'nin "kimseyi geride bırakmayan" sosyal hizmet konusundaki bakış açısını Birleşmiş Milletler platformundaki ülkelerle paylaşacak.

Göktaş, Mısır tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sekretaryası işbirliğiyle düzenlenecek "Sürdürülebilir Kalkınma için Ailelerin Güçlendirilmesi: Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Konusunda En İyi Uygulamalar" başlıklı yan etkinlikte panelist olarak yer alacak.

AB'nin öncülüğünde Türkiye'nin de üyesi olduğu Kadın ve Kızlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Dostlar Grubu tarafından düzenlenen "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine yatırım yapmak" konulu yan etkinlikte de Göktaş bir konuşma yapacak.

Ayrıca, Göktaş 68'inci oturumun "genel tartışmalar" bölümüne katılacak.

Çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumları ele alınacak

Bakan Göktaş, 12 Mart'ta KAGİDER tarafından BM Kadın Birimi ve Hepsiburada ortaklığında düzenlenecek Piyasalara erişim ve finansmana erişim yoluyla krizdeki tüm kadınların ekonomik toparlanmasını hızlandırmak", "Ekonomiyi kadın işletmeleriyle büyütmek" yan etkinliğinin ana konuşmacısı olacak.

Göktaş, ardından Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu marjında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek "Söylenmeyeni Söylemek: Çatışmanın Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Yıkıcı Etkisi" yan etkinliğine katılacak.

Çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumlarının ele alınacağı etkinlikte Göktaş, Filistin'de yaşanan olaylara da değinecek. Filistin'deki kadın ve kız çocuklarının yaşadıklarını gündeme getirecek olan Göktaş, kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için kadınların barış sürecinde aktif bir şekilde yer almalarına dikkat çekecek.

Programda Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Mısnad, Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya konuşma yapacak.

Çeşitli ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler

Bakan Göktaş, 13 Mart'ta ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Arnavutluk ve BM Kadın Birimi ortaklığıyla düzenlenecek "Kapsayıcı ve eşitlikçi bir topluma yönelik dönüştürücü bir yaklaşım olarak Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme" başlıklı yan etkinliğin açılış konuşmasını yapacak.

Etkinlikte, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Albana Koçiu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı Sosyal İçerme ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Direktörü Etleva Sheshı konuşacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda Türk ve yabancı kadın liderler, STK başkanları ve girişimcilerle buluşacak olan Göktaş, ayrıca program kapsamında çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmeler yapacak.​​​​​​​

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ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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