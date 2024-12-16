Puslu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.12.2024 22:05

Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile görüştü.

Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelere dair telefonda konuştu.

Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda konuştu.

Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Bakan Fidan, ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

ETİKETLER
AB Dışişleri Bakanlığı Gazze Hakan Fidan Hollanda Suriye
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:36
Katil İsrail’in Gazze’de 2 evi hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti
23:26
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 11 tutuklama
23:33
AB, uydu internet sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor
23:23
Galatasaray son nefeste kazandı
22:48
Bartın’da dereye düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu
22:44
Katil İsrail’in saldırısında Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi zarar gördü
Kasırganın vurduğu Mayotte'de yüzlerce can kaybı olabileceği duyuruldu
Kasırganın vurduğu Mayotte'de yüzlerce can kaybı olabileceği duyuruldu
FOTO FOKUS
AKINCI ve GÖKÇE'den tam isabet
AKINCI ve GÖKÇE'den tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ