Bakan Fidan'ın Antalya diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumuna katılmak üzere gelen konuk mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, ilk olarak Bangladeş Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud ile bir araya geldi.

Ardından Panama Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mencomo ile görüştü. Fidan'ın bir sonraki konuğu ise Mali Dışişleri Bakanı Diop oldu.

Bakan Fidan, gün içinde Uganda ve Gabon Dışişleri Bakanlarıyla da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuldu.

Fidan, Afrika ülkelerinin temsilcileri ile bir araya geldi

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afrikalı Dışişleri Bakanları ve Afrika’dan gelen bölgesel örgütlerin liderleri onuruna bir etkinlik düzenledi.

Bu yılki Antalya Diplomasi Forumu’na Afrika kıtasından 9 Devlet ve Hükümet Başkanı ile 25 Dışişleri Bakanı katılmıştı.

Bakan Fidan, Afrika temsilcilerine yaptığı hitapta, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle sistematik ve çok boyutlu bir işbirliği modeli geliştirdiğini, ilişkilerin eşit ortaklık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayandırıldığını söyledi.

[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]

Türkiye’nin 44 Afrika ülkesinde Büyükelçiliği bulunduğunu belirten Bakan Fidan, kıtayla toplam ticaret hacminin 40 milyar doları aştığını, Türkiye’nin doğrudan yatırımlarının ise 6 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Afrika’nın halen neo-kolonyal güçler arasında mücadele alanı olduğuna dikkat çeken Bakan Fidan, kıtanın karşı karşıya kaldığı güvenlik risklerinin yanı sıra, kalkınma, gıdaya erişim ve borçlanma gibi sorunlarla mücadelesinde de Türkiye’nin desteğini vurguladı. Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması gerektiğini kaydetti.

Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Konferansının üçüncüsünün önümüzdeki dönem düzenleneceğini belirtti.

Bakan Fidan, Gazze’deki katliamı Uluslararası Adalet Divanı’na taşıyan Güney Afrika Cumhuriyeti ile Uluslararası Ceza Divanı’nda gündeme getiren Cibuti ve Komorlar’a özel olarak teşekkür etti.