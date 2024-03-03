Antalya Diplomasi Forumu'nda son gün

"Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen forumda küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka gibi birçok konu tartışılıyor.

2021 yılında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı Antalya Diplomasi Forumu(nda (ADF) bu yıl katılımcı sayısının 4 bin 500'e yakın olması bekleniyor.

2022 ADF'de 30 panel düzenlenirken bu yıl 52 panel gerçekleştirilecek.

1 Mart'ta başlayan forum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapacağı kapanış konuşmasıyla bugün sona erecek.

Antalya Diplomasi Forumu'nda "Gazze" sergisi ilgi gördü

Forumda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan `Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi` de ilgi gördü.