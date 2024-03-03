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Milli Savunma Bakanlığı 03.03.2024 10:39

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı

Terörle mücadele hudutlarda aralıksız şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."  

 

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