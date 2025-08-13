Açık 28.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 13.08.2025 12:05

Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor

Bakan Fidan, "Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler" dedi.

Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Suriye'de yeni bir dönem başladı. Bundan rahatsız olan aktörler, süreci olumsuza çevirmeye çalışıor. Süveyda'daki olayların, bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda. İsrail bölgeye yayılmaya çalışıyor. 

Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz. Suriye'de herkes elini taşın altına koymalı. Suriye'de güvenlik problemi olmamalı. Suriye'nin istikrarını bozucu tavırlara müsamaha gösterilmez.

SDG Suriye ile 10 Mart mutabakatına uymuyor. YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor. Sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor. YPG zaman kazanmaya çalışıyor. Bekledikleri olmayacak, istedikleri sonuç asla çıkmayacak. YPS'nin durduğu yer, yer değil. Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler.

YPG’ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce.

Hakan Fidan Suriye
