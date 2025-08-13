Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuştu.

Suriye'deki olumlu gelişmeyi olumsuza çevirmek, durdurmak için belli eylemlerin hayata geçirildiğini söyleyen Fidan, "(Süveyda'daki olaylar) Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri, İsrail olmuş durumda." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının bir ayağını da Suriye'nin oluşturduğunun altını çizdi.

Bakan Fidan, Suriye'deki sürece herkesin destek vermesi gerektiğine ve ülkedeki halkların kendilerini eşit hissetmelerinin önemine değinerek "Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bütünlük içerisinde bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Suriye hükümetinin de görüşü ve duruşunun bu yönde olduğunu vurgulayan Fidan, belli konuların hayata geçmesinin zaman alabileceğini belirtti.

"Örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz"

Hakan Fidan, terör örgütü YPG'nin tutumuna yönelik şunları söyledi:

"YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor. Sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor. YPG zaman kazanmaya çalışıyor. Bekledikleri olmayacak, istedikleri sonuç asla çıkmayacak. YPG'nin durduğu yer, yer değil. Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Halihazırda Türkiye'den Irak'tan, İran'dan Avrupa'dan gelen örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz, örgütün ne 10 Mart'tan sonra ne Türkiye'de yürüyen süreçten sonra Suriye'de herhangi bir olumlu manada güven telkin edici, silahlı hareketteki tehdidi ortadan kaldırdığını ifade eden bir gelişmeyi de görmüyoruz. Tam tersine bütün süreçleri gerek Şam'daki süreçleri gerek Ankara'daki süreçleri örgütün ömrünü uzatmak ve ortaya çıkacak muhtemel bir krizde faydayı maksimize etmek için bir bekleyiş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu görmediğimizi zannetmesinler."

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki durumu yakından takip ettiğini ve çalışmaları desteklediğini vurguladı ve Suriye'de terör örgütü YPG'nin beklediği sonucun çıkmayacağı mesajını verdi.

"Suriye'de Türkiye’nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız yok." ifadesini kullanan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu defaatle dile getirdiğini vurguladı.

Fidan, "YPG’ye çağrım, dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce." ifadesini kullandı.