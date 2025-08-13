Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.08.2025 12:00

AJet uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımını yasakladı.

AJet uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı

AJet'ten yapılan açıklama göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar alındı.

Yeni karar kapsamında 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak.

100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için izin alınacak

Hava yolu şirketinden 100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için izin alınacak. 160 watt/saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek.

Bakan Uraloğlu: Uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanmasını tavsiye ettik
Bakan Uraloğlu: Uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanmasını tavsiye ettik

İstanbul-Seul seferini 29 Temmuz'da yapan Asiana Havayollarına ait uçak, Kazakistan hava sahasındayken bir yolcunun "powerbank"ini koltuk arasına düşürmesi ve cihazın buradan çıkarılamaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür cihazların taşıdığı risklere değinerek, SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu AJet Hava Yolu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Fidan Suriyeli bakanlar ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
13:51
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
13:36
ASELSAN 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
13:35
Tekirdağ'da Yazır Göleti kurudu
13:33
MEB'den özel okullara "sıkı denetim" talimatı
13:18
Etil alkol ve metanolün satışına ilişkin esaslar düzenlendi
Milli dağcılar, Hakkari'de "Cafer Kulesi"ne tırmandı
Milli dağcılar, Hakkari'de "Cafer Kulesi"ne tırmandı
FOTO FOKUS
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ