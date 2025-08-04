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Gündem
AA 04.08.2025 12:58

Bakan Uraloğlu: Uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanmasını tavsiye ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla hava yolu işletmelerine powerbank kullanımının uçuşta yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu: Uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanmasını tavsiye ettik
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren yolcu uçağının, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) kaynaklı bir sorun nedeniyle İstanbul'a döndüğünü anımsattı.

Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayollarına ait uçakta yer alan bir yolcunun, "powerbank"ini koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın buradan çıkarılamadığını aktaran Uraloğlu, bu nedenle uçağın İstanbul'a dönmesinin, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

"Taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması önemli"

Uraloğlu, bu tür cihazların taşıdığı risklere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Taşınabilir şarj cihazları, sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturuyor. Elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor.

Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın meydana gelmişti. Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)  aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk."

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Abdulkadir Uraloğlu Havacılık
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