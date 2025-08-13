Açık 31.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 13.08.2025 11:46

Emine Erdoğan: Türkiye-Gürcistan dostluğunun daha da güçlenmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, paylaşımında Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin eşi Tamar Bagrationi ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, "Türkiye ile Gürcistan'ın dostluğunun, ortak değerler temelinde daha da güçlenmesini diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan: Türkiye-Gürcistan dostluğunun daha da güçlenmesini diliyorum
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğa dikkat çekti.

Paylaşımında, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak değerlere dayalı olarak daha da güçlenmesini diledi.

Türkiye ve Gürcistan'ın tarihi bağlarını vurgulayan Erdoğan, bu bağların her iki ülkeye barış, bereket ve aydınlık bir gelecek getirmesini temenni etti.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Tamar Bagrationi ile birlikte yaptığı Millet Kütüphanesi ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaretinden kesitler de yer aldı.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Gürcistan
