Emine Erdoğan: Türkiye-Gürcistan dostluğunun daha da güçlenmesini diliyorum

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğa dikkat çekti.

Paylaşımında, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak değerlere dayalı olarak daha da güçlenmesini diledi.

Türkiye ve Gürcistan'ın tarihi bağlarını vurgulayan Erdoğan, bu bağların her iki ülkeye barış, bereket ve aydınlık bir gelecek getirmesini temenni etti.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Tamar Bagrationi ile birlikte yaptığı Millet Kütüphanesi ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaretinden kesitler de yer aldı.