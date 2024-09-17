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TRT Haber 17.09.2024 12:00

Bakan Fidan Ürdün'de düzenlenecek "Gazze" toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu'nun Ürdün'deki toplantısına katılacak. Toplantıda, Gazze'de sürekli ateşkesin sağlanması için çözüm yolları aranacak. Gazze Temas Grubu, 13 Eylül'de Madrid'deki toplantısının ardından son bir hafta içinde yeniden bir araya geliyor.

Bakan Fidan Ürdün'de düzenlenecek "Gazze" toplantısına katılacak

Gazze'de devam eden soykırımın sonlandırılması, İsrail-Filistin ihtilafının bitirilmesi, iki devletli çözümün uygulanması için atılabilecek adımlar...

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, Ürdün'ün başkenti Amman'da son durumu değerlendirecek. Toplantıya, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Son bir haftada ikinci Gazze toplantısı

Gazze Temas Grubu temsilcileri, en son 13 Eylül'de Madrid'de bir araya geldi.

Amman'da yapılacak toplantıda, Madrid'de kabul edilen bildiride yer alan Gazze’ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaştırılması da ele alınacak. Bu kapsamda "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı"nın çalışmalarına desteğin artırılması değerlendirilecek.

Fidan soykırım davası için müdahillik çağrısı yapacak

Dışişleri Bakanı Fidan toplantıda, Filistin Devleti’nin Birleşmiş Milletler'e tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınmasının önemine dikkat çekecek. Buna karşı çıkan İsrail ve diğer ülkelere yönelik baskının artırılmasını vurgulayacak.

Bakan Fidan, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönündeki çağrısını da yineleyecek.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı Soykırım
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