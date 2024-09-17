İbrahim Kalın Bakü Güvenlik Konferansı'na katıldı

Yaklaşık 50 ülkenin istihbarat ve güvenlik bürokrasisi başkanının katıldığı konferansın bu yılki teması "Küresel Ulaşım Yollarının Güvenliğine Yönelik Modern Zorluklar" olarak belirlendi.

Bölgesel ve küresel zorlukların ele alındığı konferansta, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın birçok ülkeden mevkidaşı ile bir araya geldi, ikili temaslarda bulunmuş ve güncel gelişmeleri ele aldı.

MİT Başkanı Kalın, Bakü Güvenlik Zirvesi oturumunda yaptığı konuşmada küresel ortamdaki güven krizlerine, artan terör tehdidine ve bunların yol açtığı insani sonuçlara değindi.

Kalın'dan Zengezur Koridoru vurgusu

MİT Başkanı Kalın, 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'da hayatın normelleşmesi yönünde attığı başarılı adımlara dikkat çekerek, Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barış anlaşması yapılmasının Kafkaslar'da istikrar ve kalkınma adına elzem olduğuna vurgu yaptı.

MİT Başkanı Kalın, tesis edilecek kalıcı barışın aynı zamanda Zengezur Koridoru'nun açılması da dahil Azerbaycan-Ermenistan-Nahçivan-Türkiye-Avrupa hattı bağlantılarını sağlayacağının altını çizdi.

MİT Başkanı Kalın konuşmasında, hızla degişen ve giderek kırılgan hale gelen uluslararası sistemin Ukrayna ve Gazze savaşları bağlamında iki önemli küresel krizle karşı karşıya olduğuna da değindi.

MİT Başkanı Kalın Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanmasını gerektiğinin altını çizdi

Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savaşı'nın uluslararası hukuk zemininde yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesiyle çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan MİT Başkanı Kalın, 40 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze'deki savaşın durması için ateşkesin bir an önce sağlanmasının elzem olduğunu, kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun İsrail işgalini bitirerek iki devletli çözüm olacağına dikkat çekti.

Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasının önemini vurgulayan MİT Başkanı Kalın, güvenlik ve özgürlüğün Filistin halkının da en temel hakkı olduğunu, bu anlamda Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Gazze savaşının sona ermesi için açık ve kapalı çok yönlü istihbarat diplomasisi çalışmalarını devam ettireceğinin de altını çizdi.

Terörün küresel bir tehdit olduğunu, bu kapsamda DEAŞ, El Kaide, DEAŞ Horasan (ISKP), El Şebab, JNİM, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadelenin müşterek yürütülmesi gerektiğini ifade eden MİT Başkanı Kalın konuşmasında, terör örgütlerinin ayrıştırılamayacağına, herkes güvende olmadan kimsenin güvende olamayacağını vurguladı.

Günümüz jeopolitiğinde giderek karmaşıklaşan tehditlerle mücadelede esir takaslarından ateşkes müzakerelerine kadar geniş bir yelpazede istihbarat diplomasinin de önemine değinen MİT Başkanı Kalın, Bakü Güvenlik Forumu'nun sekreteryasının oluşturulması suretiyle kurumsallaştırılması gerektiğinin de altını çizmiştir.

