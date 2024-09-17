Türkiye karşıtı pankarta seyirci kalmadı: Ergin Ataman'dan Rumlara tepki

Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki basketbol karşılaşmasında Rum taraftarlar provokatif hareketlerde bulundu. Açılan pankart,Yunan takımın başantrenörü Ergin Ataman'ı çileden çıkardı.

Rum taraftarlar özellikle son periyotta Türkiye karşıtı tavırlarını artırdı. Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve Türk askerini karalayan bir pankart açtı.

"Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir"

Ergin Ataman, hakemlere sert şekilde itiraz etti.. Sahaya girip, "Beni oyundan at" işareti yaptı ve salonu terk etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ergin Ataman, "Dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda bir grup tarafından, burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkati çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim." dedi.

"Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir." ifadelerini kullanan tecrübeli başantrenör, "Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak. Yine aynı şekilde yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak. Çünkü bizi onlarla bir araya getiren en güçlü şey, basketbol sevgimiz. İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özel turnuva için geldikleri Lefkoşa'da çok iyi karşılandıklarını aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Panathinaikos Kulübünün geçen sezon yaşadığı efsanevi başarılardaki başantrenörü olarak takımımın burada oynayacağı turnuvayı, dostluk ve barışa katkı yapacağını düşündüğüm için çok destekledim, buraya da çok güzel duygularla geldim. İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. İnsanların gözündeki gerçek sevgi beni çok mutlu etti. Otelde düzenlediğimiz imza gününde yüzlerce basketbolseverle bir araya geldim. Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi."

Atina ekibinin Maccabi Tel Aviv'le karşılaştığı özel maçta açılan pankart sonrası başantrenör Ataman, duruma tepki göstererek, hakeme kendisini diskalifiye ettirmiş ve ardından da soyunma odasına gitmişti.

Panathinaikos taraftarları da fanatik Rumların tavırlarına tepkili. Pek çok Yunan taraftar, yapılanların takıma zarar verdiği görüşünde.

Panathinaikos'ta hem koçun Türk olduğuna hem de takımda Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman gibi iki önemli basketbolcunun yer aldığı vurgulandı.