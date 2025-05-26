Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Moskova'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabulünde; Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimler, 16 Mayıs günü İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ve ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular ele alındı.

Fidan'ın Rusya ziyareti

İki günlük resmi ziyarette bulunan Bakan Fidan; İstanbul'daki Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i başkent Moskova'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı bugün ayrıca, Rus-Türk İş insanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile toplantı gerçekleştirecek.

Hakan Fidan'ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.