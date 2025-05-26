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TRT Haber 26.05.2025 19:28

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 25 şüpheli tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında KİPTAŞ, İSTAÇ ve Raylı Sistemler'in başkanlarıyla İmamoğlu'nun koruma ve özel kalem müdürlerinin aralarında bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 25 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilen, aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da bulunduğu 46 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 25'i tutuklandı, 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Soruşturma

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler olduğu iddiasıyla harekete geçilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ekiplerin, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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