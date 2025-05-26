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Gündem
TRT Haber 26.05.2025 18:31

Dışişleri'nden katil İsrail hükümetine tepki

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif eylemleriyle ilgili "Netanyahu hükümetinin girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecek" ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden katil İsrail hükümetine tepki

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif eylemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecek"

"Bu tür eylemler, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin bu girişimlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyeceği vurgulandı.

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