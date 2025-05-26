TBMM başkanlık seçimi için geri sayım başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçimi için takvim işliyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un 2 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 28'inci dönem ikinci devre başkanlık seçim süreci bu hafta başlıyor.

Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları 28 Mayıs itibarıyla 5 gün boyunca kabul edilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gizli oy kullanarak yeni başkanı belirleyecek. Seçim takvimi, Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi sebebiyle 3 Haziran’a kadar tamamlanacak.

Meclis başkanlığı için ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy aranacak

Seçimde ilk iki turda adayların Meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oy alması gerekecek. Bu çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk yani 301 oy aranacak. Üçüncü turda da sonuç çıkmaması halinde, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılacak ve en yüksek oyu alan isim Meclis Başkanı olacak.

Bu aşamada, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri de yeniden belirlenecek. Partiler, Meclis başkan vekilliği ve diğer Divan üyelikleri için adaylarını tespit ederek Başkanlığa bildirecek.

AK Parti Meclis Grubu da 28'inci Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde görev yapacak Grup Başkanı ve grup başkan vekillerini belirlemek için 28 Mayıs Çarşamba günü kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek.