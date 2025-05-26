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Gündem
AA 26.05.2025 13:24

Bakan Göktaş, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü ile bir araya geldi

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque'yi Bakanlıkta ağırladı.

Bakan Göktaş, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Guimond ve Luque ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere BM Kadın Birimi ile yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata daha etkin katılımını destekleyecek projeler ve stratejiler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Aile Yılı vesilesiyle kadını ve aileyi birlikte güçlendiren kapsayıcı sosyal politikaların yaygınlaştırılması için işbirliği imkanlarımızı artıracağız."

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