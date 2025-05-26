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Gündem
AA 26.05.2025 12:53

Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Müşaviri Medinskiy ile Moskova'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.

Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Müşaviri Medinskiy ile Moskova'da görüştü

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy ile Moskova'da görüştü.

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