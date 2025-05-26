Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Müşaviri Medinskiy ile Moskova'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy ile Moskova'da görüştü.