Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'te 60 bin 432 personelin ataması yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2025 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini açıkladı.

Atamalara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1.874 subay, 9 bin 15 astsubay, 2 bin 557 uzman jandarma ve 23 bin 240 uzman erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis, başpolis ve polis rütbesindeki 22 bin 45 emniyet personelinin ve

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 uzman erbaş olmak üzere toplam 1701 personelin atamaları yapıldı."

"Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışıyorlar"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ataması yapılan personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Rabbim sizleri korusun, gözetsin. Kutsal vatan toprağımızın, dört bir yanında; denizde, karada, sınırda görev yapan kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız ve kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir."