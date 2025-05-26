İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları da devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İBB iştirakleri olan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'in de aralarında yer aldığı 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın 3'üncü dalgası kapsamında daha önce gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklanmış, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

