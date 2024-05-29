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TRT Haber 29.05.2024 06:19

Bakan Fidan Gazze görüşmeleri için İspanya'ya gidiyor

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda bugün İspanya'ya gidiyor.

Bakan Fidan Gazze görüşmeleri için İspanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldıktan sonra diplomatik heyeti davet ilettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu kapsamda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleri ile birlikte bugün Madrid'i ziyaret edeceği belirtildi.

İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı
İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı

Hakan Fidan'ın Madrid'teki temaslarında, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabaların ele alınması bekleniyor.

ETİKETLER
Hakan Fidan İspanya Gazze İsrail Filistin Devleti
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