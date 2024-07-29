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Gündem
AA 29.07.2024 06:05

Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e tepki olarak, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler" ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.

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