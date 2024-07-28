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Gündem
AA 28.07.2024 20:08

İletişim Başkanı Altun'dan "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" kitabı paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla yayımlanan "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı kitabın hayırlara vesile olmasını diledi.

İletişim Başkanı Altun'dan "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" kitabı paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"1960'lı yıllardan günümüze kadar uzanan Kıbrıs Adası'nda yaşanan etnik ve siyasi gerginliklere belgelerle ışık tutan ve bugünkü sorunların anlaşılması için geçmişin tanıklığına başvurmayı öneren 'Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez' adlı kitap, İletişim Başkanlığımız tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

Kıbrıs Türkü'nün gerçek hikayesinin tüm dünyada daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağına inandığımız bu değerli kitabın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Kıbrıs Barış Harekatı KKTC
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