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Gündem
İHA 28.07.2024 16:28

Bakan Kurum'dan park isteyen çocuklara müjdeli haber

Amasya’nın Yeşilöz köyünde çocuklar köylerine park yapılması için ellerindeki dövizlerle yürüyüş düzenledi. Konudan sosyal medya sayesinde haberdar olan Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeşilöz'e park yapılması talimatı verdi. Haberi alan çocuklar ve veliler Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Amasya’nın Yeşilöz köyünde oyun parkı yapılması amacıyla ailelerinden habersiz şekilde gerçekleştirdikleri yürüyüş basına yansıyan çocukları sevindirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Murat Kurum, en kısa sürede park yapılması amacıyla Amasya İl Özel İdaresi’ne ödenek gönderilmesi talimatı verdi. Bu durum yaz tatilinde İstanbul’dan geldikleri memleketleri Amasya’da seslerini duyurmak için eylem yapan Rüya Evis ve arkadaşlarının yüzünü güldürdü.

Ailelerinden habersizce pankart yazdılar

Ailelerinden habersiz bir şekilde hazırladıkları pankartları açıp “Park isteriz” şeklinde slogan atarak yürüyüş yapan çocukların sevimli talepleri önce paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler basına yansıyınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakan Murat Kurum, park yapılması için Amasya İl Özel İdaresi’ne ödenek gönderilmesi talimatı verdi. Kurum’un talimatı, Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından köydeki çocuklara ve ailelerine iletildi. Alınan haber sevinçle karşılandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

“Sesimizin duyulmasını sağladık”

Her yaz tatil döneminde İstanbul’dan memleketleri Amasya’nın Yeşilöz köyüne geldiklerini anlatan 10 yaşındaki Rüya Evis, “Köyde hep beraber oynuyoruz. İnternette de oyun oynuyoruz. Ama sıkıldığımız için park yapılmasını istiyoruz. Bunun için de yürüyüş yapıp sesimizin duyulmasını sağladık” dedi.

"Bakan Murat Kurum’a teşekkür ediyorum"

Yürüyüşten habersiz olduklarını anlatan babaanne Nevin Evis de, “Hiç kimsenin haberi yoktu. ‘Park isteriz’ sesini duyduk. Torunlarım olduğunu görünce bizde şok olduk” diye konuştu. Yaz dönemi İstanbul’dan geldikleri köylerinde park alanı bulunmadığı için çocukların evin bahçesinden dışarı çıkamadığına değinen 3 torun sahibi Evis, “Köyümüze çocuk parkı yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Sayelerinde çocuklarımız mutlu olacak” şeklinde konuştu.

“Parka Şehit Astsubay Üstçavuş Kenan Ceylan’ın ismi verilsin”

İl merkezine 45 kilometre uzaklıktaki köyün muhtarı Yasin Kurt, yaz döneminde İstanbul’dan gelen çocukların da eklenmesiyle köyde sayıları artan çocuklar için oyun parkı yapılmasından mutlu olacaklarını söyledi. Köyde yaşayan emekli polis memuru Tekin Ceylan ise, 2015 yılında Hakkari'de PKK’lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıların patlatması sonucu şehit olan evladı Astsubay Üstçavuş Kenan Ceylan’ın isminin kurulacak parka verilerek hatırasının yaşatılmasını istedi.

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