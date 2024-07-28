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TRT Haber 28.07.2024 15:30

Uraloğlu: İyidere Lojistik Limanı, Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Limanı’nın Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacağını aktardı.

Uraloğlu: İyidere Lojistik Limanı, Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte yapımı devam eden Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine ise 50 kilometre mesafede bulunan İyidere Lojistik Limanında incelemelerde bulundu.

Uraloğlu: İyidere Lojistik Limanı, Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin jeopolitik önemine vurgu yaparak, “Ülkemiz sadece doğu – batı eksenli koridorların değil; aynı zamanda, Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey – güney koridorlarının da merkezi. Doğu Karadeniz de Avrupa ve Orta Asya’dan açılan Kafkasya koridoru için çok önemli bir noktada yer alıyor. Limanımız aynı zamanda Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak.” şeklinde konuştu. Rize İyidere Lojistik Limanı'nın uluslararası ticaret yollarıyla olan bağlantısına değinen Bakan Uraloğlu, "Limana gelen yükler, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahındaki karoyolu bağlantısı ile Kalkınma Yolu'na bağlanacak, bu sayede, uluslararası ticaret yollarına bağlantısıyla Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek" dedi.

Uraloğlu: İyidere Lojistik Limanı, Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek

Yılda 13 milyon ton kapasite

Bakan Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı faaliyete geçtiğinde İran'ın kuzey eyaletlerinin Dubai limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını bir aydan 15 güne indiren bir alternatif olarak hizmet edeceğini ve bu özelliğiyle bölgenin ve Türkiye’nin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacağını söyledi. Uraloğlu, “Limanımız genel kargo, dökme yük, konteyner yükü ve Ro-Ro taşıma olmak üzere yılda toplam 13 milyon ton kapasitesi ile Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak” dedi.

Uraloğlu: İyidere Lojistik Limanı, Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek

“İyidere Lojistik Limanımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz”

Devam eden yapım çalışmalarında yüzde 50 seviyesini aştıklarını bildiren Uraloğlu, limanın ana mendireğinin 2 bin 700 metre, tali mendireğinin ise 470 metre uzunluğunda olacağını belirterek, “Bir kilometreden uzun rıhtım ve 60,5 x 272,5 metre ölçülerinde de Ro-Ro rıhtımı da inşa ediyoruz. 2026 yılında Rize İyidere Lojistik Limanımızı hizmete almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

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Abdulkadir Uraloğlu Rize
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