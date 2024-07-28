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Gündem
AA 28.07.2024 14:58

İletişim Başkanlığı: Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı, "Mersin'in Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı" iddiasını yalanlayarak, "Bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında kavga çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı: Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve bazı sosyal medya hesaplarından da paylaşılan, "Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"27 Temmuz 2024 tarihinde Mersin'in Mezitli ilçesi Soli sahilinde bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında kavga çıkmıştır. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etmiş ve kavgaya müdahale edilmiştir. Kavganın tarafları gerekli işlemler için Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi'ne götürülerek gerekli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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İletişim Başkanlığı Mersin
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