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Gündem
AA 28.07.2024 12:21

Bakan Kurum: O acı günler artık geride kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Antalya Manavgat'ta 2021'de yaşanan yangını ve izlerini silmek için çaba verildiğini ve acı günlerin geride kaldığını söyledi.

Bakan Kurum: O acı günler artık geride kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021'de meydana gelen Manavgat'taki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Manavgat'ta yaşadığımız yangın tarihimizin en büyük yangınlarından biriydi. O yangınları ve bizlerde bıraktığı izleri silmek için verdiğimiz çabaları asla unutamayız. Çok şükür ki o acı günler artık geride kaldı, vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Şimdi aynı anlayış ve kararlılığı asrın felaketini yaşayan vatandaşlarımız için gösteriyoruz. Deprem bölgesinde de her bir ailemizin yüzü gülene kadar aynı gayretle çalışacağız."

 

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