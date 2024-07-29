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Gündem
TRT Haber 29.07.2024 01:02

Dışişleri: Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri: Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz."

 

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Dışişleri Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması İsrail Netanyahu
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