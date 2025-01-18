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Gündem
AA 18.01.2025 10:18

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildiği bildirildi.

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de görüşecek. Görüşmede ikili siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji konularının ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan görüşmede, iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılabilecek adımlar ile kültür, turizm, sağlık, eğitim ve tarım alanları başta olmak üzere, tüm alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmaların ele alınması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, mevkidaşı Bayramov'la ayrıca Azerbaycan-Ermenistan barış süreci başta olmak üzere, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler gibi yakın bölgedeki meseleler ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İlham Aliyev
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