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Gündem
TRT Haber 18.01.2025 07:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana ve Mersin'e gidecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana ve Mersin il kongrelerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana ve Mersin'e gidecek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’dan öğle saatlerinde Adana’ya geçecek. Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek AK Parti Adana 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılacak. 

Cumhurbaşkanı’nın bir sonraki durağı Mersin’deki Servet Tazegül Spor Salonu olacak. Yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından ziyaret edeceği şehirde partisinin Mersin teşkilatıyla buluşacak.

Erdoğan, kongrelerde yapacağı konuşmalarda ‘terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar başta olmak üzere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin il kongreleri kapsamında 30 Kasım’dan bu yana 19 ili ziyaret etti.  AK Parti’deki kongre süreci 23 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanan 8’inci büyük olağan kongre ile sona erecek.

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