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Gündem
TRT Haber 18.01.2025 09:01

23 ilde FETÖ operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik devam eden "Kıskaç-35" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

23 ilde FETÖ operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 23 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-35" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Son iki haftadır devam eden operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 33'ünün tutuklandığı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiği ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu."

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktararak, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.
 

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