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Gündem
AA 10.07.2025 23:13

Bakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Bakanlık, X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile bir araya geldiği bildirildi.

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