Az Bulutlu 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.07.2025 19:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Avusturya’nın ticaret ve yatırım alanlarındaki potansiyelini verimli bir biçimde kullanması gerektiğini, iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini, Gazze’deki insani durumun ise felaket boyutunda olduğunu ve acil insani yardımların bölgeye bir an önce ulaştırılmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de istikrarın daim kılınmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönüşlerinin sağlanması için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Avusturya
Sıradaki Haber
Bakan Memişoğlu: Bağımlılıkla mücadele kararlılıkla sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:18
Soykırımcı İsrailli askerlerden itiraf: Filistinlileri "video oyunu gibi" öldürdük
19:36
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:35
Katil İsrail ordusu, Gazze'de yardım bekleyenlere savaş gemileriyle ateş açtığını itiraf etti
19:32
Gazze'deki nüfus 2023'ten bu yana 2,1 milyona düştü
18:53
Ordu fırın fasulyesi kavurması tescillendi
18:23
Japonya, Çin'in uçaklarına yakın uçuş yapmasından dolayı endişeli
Gaziantep'te sıcak hava etkili oluyor
Gaziantep'te sıcak hava etkili oluyor
FOTO FOKUS
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ