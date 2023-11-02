Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.11.2023 18:58

Bakan Fidan: AB'de Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart

Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyleyen Bakan Fidan, Avrupa Birliği ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasına tepki gösterdi. Fidan, " Bu kabul edilemez bir çifte standarttır" dedi. Bakan Fidan, "AB küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan: AB'de Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'nın başkenti Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı" dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 'AB Genişlemesi ve Reformu' başlığı altında Bakanlar düzeyinde tertiplenen toplantının kapalı oturumunda Gazze’deki insanlık dramına da değinerek, "Bazı AB ülkelerinde Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standarttır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın AB’nin küresel düzeyde rekabet edebilmesi için farklılıklara saygı esasında daha fazla üyeye sahip olması gerektiğine işaretle, "Genişleme politikasının güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bazı üye ülkelerin müzakere süreçlerini kendi çıkarlarına alet etmeleri önlenmeli. Üyelik müzakerelerinin hiç sonuçlanmayan, ucu açık süreçlere dönüştürülmesi de yanlış" dedi.

AB'ye Filistin tepkisi

Küresel oyuncuların çifte standarttan uzak durması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasını da eleştirerek, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verenler, Filistin’de sivillerin hunharca katledilmesini protesto etmek isteyenleri ise engelliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır" sözleriyle tepki gösterdi.

Muhataplarını “Gazze'de İsrail'in siviller katletmesini durduramazsak, Ukrayna'daki sivilleri nasıl koruyabiliriz?” sorusuna yanıt aramaya çağıran Fidan, AB’yi küresel sorunlar karşısında kararlı ve etkin bir tutum sergileyemediğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, ev sahibi Almanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Ukrayna, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Kosova dahil yaklaşık 20 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katıldığı toplantının sona ermesinin ardından Astana'ya geçmek üzere Berlin'den ayrıldığı bilgisi edinildi.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Filistin - İsrail Çatışması Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
19:39
BM, Gazze'de soykırımı önlemek için ateşkes çağrısında bulundu
19:06
Netanyahu: Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz
18:56
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
18:41
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
18:38
Borsa günü yükselişle tamamladı
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ