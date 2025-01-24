Bakan Ersoy: Bolu Belediyesi yetersizliği bilerek gözünü kapatmış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın ve ardından yaşanan tartışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Ersoy, yaralılar için de acil şifalar diledi.

Bakan Ersoy, yangın yeterlilik belgelerinin sadece itfaiyeler tarafından verildiğini ve bu konuda başka bir kurumun yetkisinin olmadığını vurguladı. "İtfaiye, yangın yeterlilik belgesini verirken aynı zamanda bu belgelerin geçerliliğini denetlemekle yükümlüdür. Bu konuda herhangi bir belirsizlik yoktur" diyen Ersoy, denetim süreçlerinin ihmalkarlıklarla dolu olduğuna dikkat çekti.

Belediye yetersizliğe göz yummuş

Yangın öncesinde tespit edilen 8 kritik eksiklik arasında tahliye çıkışları, duman havalandırma sistemleri, yangın alarmı, söndürme ekipmanları ve paratonerlerin bulunmadığı ifade edildi. Bakan Ersoy, "Bu eksiklikler açıkça tespit edilmiş olmasına rağmen, belediye belge talebini geri çektirerek büyük bir hataya imza atmıştır" dedi.

Ersoy, işletmelerin yangın güvenliğini sağlama zorunluluğunu vurgularken, otel sahiplerinin de bu süreçte sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti. “Bir yangın merdiveni eksikse, bu yalnızca yönetimin değil, denetleyici kurumların da sorumluluğudur” diye konuştu.

"Belediye gözünü kapatmayıp ihbar etseydi, bu işletme kapatılırdı"

Bolu Belediyesi’nin tespit ettiği eksiklikleri İl Özel İdaresi’ne veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirmesi gerektiğini söyleyen Bakan Ersoy, bu sürecin doğru işletilmemesinin ciddi sonuçlara yol açtığını ifade etti. “İş yeri açma çalışma ruhsatını düzenleyen İl Özel İdare bu bilgiye sahip olsaydı, hemen harekete geçer ve işletmeyi kapatırdı” dedi.

Ersoy, benzer trajedilerin yaşanmaması için mevzuatta değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Bakanlık olarak yılda binlerce tesisin denetlendiğini ve yeterlilikleri sağlamayanların kapatıldığını hatırlattı.

"Denetimler daha sık yapılmalı"

Bakan Ersoy, benzer olayların önüne geçmek için yeni düzenlemeler planladığını açıkladı.

Ersoy, "İtfaiyeler, sadece talep üzerine değil, periyodik olarak denetim yapmalı. Bu denetimler sırasında eksiklikler bulunursa anında bir üst makama bildirilmelidir" dedi.

Ayrıca, otellerin sürdürülebilirlik belgelerinin yangın yeterlilik belgesinden bağımsız olduğunu ve işletmelerin her iki belgeyi de düzenli olarak yenilemekle yükümlü olduklarını hatırlattı.

"Bakanlığın denetlediği konular turizmle ilgili"

Kültür ve Turizm Bakanlığının işletmelerde uyguladığı denetim alanlarının turizmle alakalı olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Bakanlığın denetlediği konular turizmle ilgili. Turizmle ilgili sınıflandırma, nicelik, nitelik gibi kapasiteler. Bu denetime gitmeden önce işletmenin dosyasına bakıyorum. Keyfi de gidebilirim, şikayet gelirse de gidebilirim. Gitmeden önce dosyasına bakıyorum. Geçerli bir ruhsatı var mı? Ona bakıyorum. Yangın yeterlilik, gıda güvenliği vs. eğer o varsa kontrolörü gönderiyorum. Bu belgeleri İl Özel İdaresi vermek zorunda" ifadelerini kullandı.

Dava sürecinin çok önemli olduğunu, sonuna kadar gidilmesi ve davanın uzmanlarla birlikte yürütülmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Yalnızca bir ceza davası olarak görülmemesi lazım. Kapsamlı bir yargılama sonucunda herkes sorumluluğu oranında gerekli cezaları almalı. Buradan çıkacak sonuçlara göre belki mevzuatta, kanunlarda değişiklik yapmamız gerekiyor" dedi.

"Son üç yılda 4 bin 380 tesis kapatıldı"

Ersoy, yangın yeterlilik süreçlerinin yönetilmesi ve denetimlerin eksiksiz yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakanlık olarak bu alandaki kararlılıklarını vurgulayan Ersoy, “Son 3 yılda 4 bin 380 tesis yeterlilik eksiklikleri nedeniyle kapatıldı. 40 yıl boyunca sadece 100 tesis kapatılmışken, bizim dönemimizde bu rakam ciddi şekilde arttı” dedi.

Yangın yeterlilik belgelerinin sadece itfaiye tarafından verilmesi gerektiğini belirten Ersoy, “Bu belgeyi başka hiçbir kurum veremez. İlçe itfaiyesi yetersizse il belediyesi yetkilidir. Ancak bu süreçte eksiklikler ve sorumsuzluklar nedeniyle ciddi sorunlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

"İbretlik cezalar gerekli"

Bakan Ersoy, belgelendirme süreçlerinde tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti.

Eksik denetimlerin ve ihmalin trajik sonuçlar doğurduğunu belirten Ersoy, “Sadece işletmeler değil, denetim sürecine dahil olan tüm kurumlar sorumluluklarını doğru şekilde yerine getirmeli. Cezai yaptırımların caydırıcı olması için ibretlik cezalar verilmesi gerekiyor” dedi.

Ayrıca, bu süreçlerin etkin şekilde yürütülebilmesi için mevzuat değişikliklerinin de gerekebileceğini ekledi.

"Eksik belgesi olan işletmeler kapatılacak"

Bakan Ersoy, son yıllarda belgelendirme süreçlerinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, “Belediyelere talimat verdik, eksiklikleri tamamlamayan tesislerin kapatılması konusunda baskı uyguluyoruz. Bu konuda kimsenin göz yummasını kabul etmiyoruz. Eksik belgeleri tamamlamayan tesisler hızlıca kapatılıyor” diye konuştu.

Belediye eksikler giderilmeden talebi geri çekmiş

Grand Kartal Otel'deki yangın öncesinde eksikliklerin tespit edilmesine rağmen, belediye tarafından bu eksikliklerin üst makamlara bildirilmediğini belirten Ersoy, “Bolu Belediyesi, 12 Aralık'ta eksiklikleri tespit etmiş, ancak belge talebini geri çekmiştir. Eğer bu eksiklikler bildirip gerekli adımlar atılmış olsaydı, işletme kapatılırdı ve bu trajedi yaşanmazdı” dedi.

"Yayınızı ihbar kabul edip, buranın iş yeri açma ruhsatının yenilenmesini talep ettik"

Bakan Ersoy, yanan otelin sahibinin başka bir yerdeki otelindeki eksiklere ilişkin yapılan yayını ihbar kabul ettiklerini belirterek, süreci başlattıklarını kaydetti.

Ersoy, "Yayınızı ihbar kabul edip, buranın iş yeri açma ruhsatının yenilenmesini talep ettik. Yenilenme sırasında zaten denetimden geçecek. Orası belediye mücavir alanındaysa belediye, yoksa İl Özel İdare gidecek, 'İş yeri açma ruhsatınızı yeniliyorum, belgelerinizi yeniden düzenleyin, güncelleyin.' diyecek. Zaten işletme ruhsatı güncellemek için itfaiye gitmek zorunda. Güncelleme için zaten kendisi itfaiyeye başvuru yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Kış turizmi bölgelerinde itfaiye merkezleri tartışması

“Kış turizmi bölgelerinde neden itfaiye teşkilatı kurulmadı?” sorusuna yanıt veren Ersoy, bunun İl Özel İdaresi’nin yetkisinde olduğunu söyledi. “İtfaiye teşkilatını kurmak bizim değil, ilgili itfaiyenin sorumluluğundadır. Eğer finansman sıkıntısı varsa, bölgedeki otelcilerle birlikte destek sağlanabilir” dedi.

110 işletmeye süre tanındı, eksiklerini gidermeyen 42 tesis kapatıldı

Bakan Ersoy, otellere yangın yeterlilik belgelerinin teslimi için tanınan süreye ilişkin, 2005 öncesinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatının zorunlu olmadığını ve bunun 110 tesisi kapsadığını belirtti.

Eksiklikler nedeniyle otellerden yangın yeterlilik raporları talep edildiğini, ancak süreçlerin teknik zorluklar nedeniyle uzayabildiğini söyledi.

Üç aylık ek sürenin ardından belgelerini teslim edemeyen 42 tesisin kapatıldığını, sonrasında 2 tesisin eksikliklerini tamamlayarak yeniden açıldığını açıkladı.