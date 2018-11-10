Bakan Ersoy: Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşıp aşma noktasına geldik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu.

Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bugün ve daima onu anmanın da ötesinde anlamak üzerine yoğunlaşmalıyız" dedi.

"En büyük gücün millet olduğuna inanan bir liderdi"

Atatürk'ün karakterini şekillendiren ve onu dünya çapında bir lider olmaya götüren unsurun cephelerle kitaplar arasında geçen zorlu hayatı olduğuna değinen Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin de idealist, ileri görüşlü ve samimi bir lider olan Atatürk ve onu hiçbir zaman yalnız bırakmayan, onunla omuz omuza yürüyen milletiyle şekillendiğini vurguladı.

Atatürk'ün bir lider olarak en önemli özelliğinin düşünce ve planlarının merkezine ülkesini koyması olduğunu anlatan Ersoy, "Kurduğu cümlelerde özne kendisi değil, hep halkıydı. İşgalin umutsuz günlerinde dahi, milletine inandı. Milli Mücadeleyi bu milletle birlikte başardığını her zaman ve her zeminde ifade etti. Çünkü en büyük gücün yediden yetmişe, kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle millet olduğuna inanan bir liderdi" diye konuştu.

"En büyük servetimiz gençlerimiz"

Bakan Ersoy, "Bugün de en büyük gücümüz milletimiz, en büyük servetimiz ise gençlerimiz. Donanımlı, idealleri olan, yarınlara güvenle bakabilen gençlerimiz... Ve biz, kadını erkeği, yaşlısı genci tek bir güç olarak Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşıp, aşma noktasına geldik. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşına gurur verici bir tabloyla ilerlemekte" dedi.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bakış açısıyla amacımız ve inancımız, Atatürk'ün sözleriyle şudur; 'Bugün hepimize düşen ortak görev, ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele, güçlü biçimde yürüyecektir.' Milli Mücadelenin önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah ve mücadele arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: AA