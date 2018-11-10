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Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki bölgelere düzenlenen hava harekatlarında silahlı 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Irakın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından son düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

 


 

Açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 09 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 15 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Irak, hava harekatları
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