Bakanlardan 10 Kasım mesajları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devletlerin, ulusların tarihinde önemli dönüm noktaları ve bu dönümlere imza atan liderlerinin olduğunu belirtti.

Türk tarihinde de Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Kanuni'ye muhteşem dönüm noktalarına imza atan liderler, devlet büyükleri olduğuna değinen Selçuk, bu onur listesinin 20. yüzyıldaki mihenk taşının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurguladı.

"Türkiye Cumhuriyeti, coğrafyanın kutup yıldızı olmaya devam etmektedir"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O'nun, milletiyle el ele vererek Anadolu topraklarında yaktığı bağımsızlık meşalesinin ışığı yalnızca bizim ufkumuzu aydınlatmakla kalmamış, yüzyıllardır bağımlı yaşayan tüm Asya ve Afrika halklarının göğünde de umut saçan bir yıldız kümesi olmuştur. 'İlelebet payidar kalacağına' inandığı genç Türkiye Cumhuriyeti, bugün bulunduğu coğrafyanın kutup yıldızı olmaya devam etmektedir."

Selçuk, Türk ve dünya tarihinde kıymetli bir yer edinmiş Büyük Önder Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni genç nesle, genç nesli de öğretmenlere emanet ettiğini hatırlattı.

Atatürk'ün bıraktığı miras ve emanet ettiği genç nesle hizmeti "boyun borcu" olarak nitelendiren Selçuk, Atatürk'ün aziz hatırasını saygı, minnet ve şükranla yad etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yayımladığı mesajında, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde modern bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmanın Atatürk'ün en büyük hedefi olduğuna dikkati çekti.

Pekcan, bugün Türkiye'nin güçlü devlet yapısı ve ekonomisiyle, bu hedefte emin adımlarla yoluna devam ettiğini kaydetti.

"Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Bakan Pekcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz de bu anlayışla, milletimizin refah seviyesini artıracak, ekonomimizi güçlendirecek yeni projelere imza atıyor ve gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk'ün ömrünü bu vatana adamış, hayatı boyunca milleti için çalışmış çok önemli bir komutan ve devlet adamı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, kendilerine düşenin Atatürk'ün geride bıraktığı fikirlerini en iyi şekilde anlamaya çalışmak ve ilkelerine sahip çıkmak olduğunu belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığımız güçlenerek devam edecek"

Pakdemirli, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyerek Türkiye'yi daha müreffeh ve aydınlık günlere kavuşturmanın herkesin görevi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bizlere bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yazılı mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80. yılında saygıyla yad ederek, "Asil Türk milleti, Millî Mücadele’de olduğu gibi 15 Temmuz’da da istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı millî ve manevi değerlerinden aldığı güçle yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut halinde omuz omuza mücadele ederek ülkemizi geleceğe taşıma iradesi ve gücünde olduğunu ve demokrasiye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

"Mücadele, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

Bakan Akar, "Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri de başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ve birliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu, Türk milletinin, liderlik vasfını haiz çok önemli isimler yetiştirdiğini ve onların etrafında kenetlenerek hem yükselmeyi hem de varlığını, birliğini sürdürmeyi bildiğini ve tarihin bunun sayısız örnekleriyle dolu olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal’in liderliği ve mücadelesinin Türk milletinin bekasını temin etmenin yanı sıra dünyanın mazlum milletlerine de ilham kaynağı olduğunu kaydeden Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı’nın bize bıraktığı miras güzel Cumhuriyetimiz, şifresi ise Millet İradesidir. Gazi ve arkadaşlarının elde ettikleri başarı göstermiştir ki millet iradesinin üstünde bir beşeri irade, milletin gücü üstünde bir beşeri güç yoktur ve bu güce yaslananlar asla mağlup olmayacaklardır.

Milletimize olan inancımızı ve güvenimizi rehber edindiğimiz 16 yılda çok büyük başarılara imza attık. 29 Ekimlere 10 Kasımlara eli boş çıkmamak için çok çalıştık. Çok şükür ki bugün üretiyoruz, yardım ediyoruz, dünyada yine vicdanı hakim kılmaya çalışıyoruz ve 2023, 2053, 2071 hedeflerimizle elimizi geleceğe uzatıyoruz. Biz bu yolda karşılaştığımız her güçlüğü, dün olduğu gibi Millet İradesi ile aştık. Savaşırken de, üretirken de.. Aynı iradeyle 15 Temmuz’da meydanlara indik ve doğrudan varlığımıza yönelmiş bir tehlikeyi daha bertaraf ettik. Halen terörle mücadelemiz, kalkınma gayretlerimiz, altyapı hamlelerimiz de aynı iradeden ilham almaktadır.

Bu vesileyle, Aziz milletimizin ve dünyanın geleceğini değiştiren, mazlum milletlere ilham veren devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 80. Yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Gül, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak Ulu Önder'i rahmetle andı.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 80'inci yıl dönümünde minnet ve şükranla yâd ediyor, O'nun şahsında Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını hayır ve rahmetle anıyorum."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 10 Kasım mesajı paylaştı:

"Ebediyete irtihalinin 80. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve şükranla yâd ediyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Atatürk'ü saygı ve rahmetle andı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. #10Kasım pic.twitter.com/8Z2vh7Unvx — Murat KURUM (@murat_kurum) 10 Kasım 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü olması sebebiyle Twitter'dan videolu mesaj paylaştı.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum. #10Kasım pic.twitter.com/yrkGW86590 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 10 Kasım 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. yılında paylaştığı mesajla andı.

Cumhuriyeti kurup aziz milletimize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80. Yılında saygıyla anıyoruz. Ruhu Şad olsun. pic.twitter.com/o2MyLfminC — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) 10 Kasım 2018

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Bakan Kasapoğlu, Twitter'da paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yıl dönümünde saygıyla yâd ediyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz." mesajını paylaştı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/zF4mjsz0Hf — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 10 Kasım 2018

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Bakan Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80. yılında saygı, minnet ve rahmetle andı.

Twitter hesabından Atatürk'ün resimlerinin bulunduğu bir video paylaştı.

Ömrünün yarısından çoğu cephelerde geçti... Ama eğitim, kültür, sanat hep önceliği oldu.



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/7aJ61Dc9P2 — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 9 Kasım 2018

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü paylaştığı mesajla yad etti.

Kaynak: TRT Haber, AA